Песков: зерновая сделка на переговорах с Украиной не обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка сейчас не входит в список вопросов, обсуждаемых в рамках прямых переговоров с Украиной. Он рассказал, что российская сторона готовит проект меморандума по мирному урегулированию. Позже его передадут Украине.

«Сейчас об этом (зерновой сделке.— "Ъ") речи не идет, сейчас другая модальность переговоров»,— сказал господин Песков журналистам перед встречей Владимира Путина с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом (цитата по «РИА Новости»).

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной в Стамбуле 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также были Турция и ООН. Сделка включала договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

В апреле в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде обсуждался вопрос возобновления инициативы. Обязательным условием Россия назвала снятие санкций с Россельхозбанка и запрет на удары по судам в Черном море.

Подробнее о том, как работала зерновая сделка,— в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич