Доля обменных сделок на вторичном рынке жилья достигла рекордного уровня

В январе-апреле 2025 года доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросла до 70%, а в целом по России — до 85%, что стало рекордом за последние пять лет. Такие данные приводят аналитики инвесткомпании «Флип» и сетей агентств недвижимости.

Альтернативные сделки, когда продажа одной квартиры напрямую связана с покупкой другой, стали особенно популярны на фоне недоступности ипотеки. Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае достигла 26,74% против 16,95% годом ранее. Одновременно цены на жилье продолжают расти: в России — в среднем на 5,3%, в Санкт-Петербурге — на 14,7%.

Для многих граждан это единственная возможность улучшить жилищные условия без крупных собственных накоплений, отмечает гендиректор «Флип» Евгений Шавнев. Особенно востребованы такие схемы при покупке 2-4 комнатных квартир, где требуется значительный первоначальный взнос.

По данным ЦИАН, 15% объявлений на вторичном рынке сейчас предусматривают альтернативные схемы. Эксперты отмечают усложнение цепочек: в сделках могут участвовать до 4-5 покупателей и продавцов одновременно.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Квартирный капитал».