Дело экс-судьи Елены Коблевой из Ростова начнут рассматривать летом

Судебные слушания по делу бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки в размере 500 тыс. руб., начнутся в конце июня — начале июля 2025 года в Ленинском районном суде Краснодара. Об этом пишет «Ъ-Ростов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас Коблева находится в московском СИЗО, но вскоре будет этапирована в Краснодар после того, как Верховный суд отклонил ее жалобу на изменение подсудности. Как отмечается, подсудимая не признает вину и обжалует все решения о подсудности и мере пресечения.

По версии обвинения, предприниматель Владимир Боженко передал Елене Коблевой 500 тыс. руб. за снятие ареста с его имущества — лодки и сетей, ранее арестованных мировым судьей. Посредниками выступали Леонид Караханов и Николай Студеникин. Первый из них заключил досудебное соглашение, его дело будет рассмотрено отдельно. Студеникину предъявлено обвинение в посредничестве при взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), Боженко — в передаче крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Алина Зорина