«Рособоронэкспорт» представит союзникам новейшие военные разработки

«Рособоронэкспорт» (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию «Ростех») 27–29 мая представит на площадке Национального центра «Россия» в Москве новейшие отечественные военные разработки. Это произойдет на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с участием делегаций стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ, сообщили «Ъ» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и представители компании.

Как пояснил господин Михеев, российская «оборонка» готова предложить иностранным силовикам «решения для ответа на все актуальные угрозы и вызовы общественной и государственной безопасности». В числе планирующихся к показу образцов значатся, в частности, самолетные БПЛА, квадрокоптеры, барражирующие боеприпасы, стрелковое оружие и средства борьбы с дронами. Отдельно «Рособоронэкспорт» планирует продемонстрировать продукцию «для борьбы с беспорядками, локаторы жучков и шпионского оборудования, детекторы опасных веществ, средства защиты и экстренного уничтожения информации».

Ранее стало известно, что в традиционном мероприятии, которое пройдет под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, впервые примут участие представители новых властей Афганистана. На полях форума у господина Шойгу также запланированы дополнительные встречи, в том числе с куратором китайских спецслужб.

Какие задачи решала Россия на военных выставках в Белоруссии и Малайзии — в материале «Ъ» «Раздвоение пройденного».

Дмитрий Сотак