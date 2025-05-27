Бары берут в квадрат

В среду, 28 мая, петербургский парламент намерен принять закон, ограничивающий продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях. Ко второму чтению депутаты подали одну поправку, которая предполагает и вовсе запретить реализовывать спиртное в барах и кафе с залом площадью менее 50 кв. м. Такие правила уже пытались установить пять лет назад, однако после критики со стороны бизнеса закон смягчили. Сейчас правило 50 кв. м действует только для заведений, расположенных в хрущевках, панельных домах и домах-«кораблях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Петербурге ужесточают законодательство о реализации алкоголя в заведениях общественного питания. В среду, 28 мая, городской парламент намерен принять в целом закон, который устанавливает временные ограничения на продажу крепких и слабоалкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Реализацию спиртного в подобных барах, рюмочных и кафе намерены запретить с 22:00 до 11:00. Под ограничения не попадут только заведения, которые будут соответствовать критериям ресторана: иметь зал обслуживания площадью не менее 50 кв. м, отдельный вход со стороны проезжей части или пешеходной улицы, кухню.

Ко второму чтению законопроекта была подана одна поправка от депутата Бориса Зверева (КПРФ), которая предполагает полный запрет на продажу алкоголя в заведениях с залом обслуживания менее 50 кв. м, рассказал один из авторов инициативы Денис Четырбок («Единая Россия»). Согласно действующему законодательству, такие требования установлены только для заведений, расположенных на первых этажах хрущевок 1957–1970-х годов постройки и «панелек» 1970–1980-х годов. Для остальных минимальная граница — 20 кв. м. Такие параметры появились в законе пять лет назад. Впрочем, изначально речь шла о 50 кв. м для всех заведений, независимо от того, в доме какого типа они расположены. В 2020 году такой закон приняли, однако после долгих обсуждений и недовольства со стороны бизнеса — смягчили.

«Поправка логичная, здравая, учитывает те предложения, которые я ранее высказывал. Мне такая поправка нравится, я ее поддержку обязательно,— прокомментировал «Ъ-СПб» Денис Четырбок.— Зачем нам делить заведения в зависимости от дома? Получается какие-то люди равнее других? Нет, все одинаковы, все петербуржцы, поэтому единые правила».

Кроме того, той же поправкой предлагается изменить срок вступления закона в силу на 1 сентября 2025 года. Предполагалось, что новые временные ограничения начнут действовать в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах с 1 декабря 2025 года. Во всех остальных — с 1 сентября. Теперь же депутаты предлагают не делить город на два лагеря и установить единый порядок для всех.

По словам господина Четырбока, всего ко второму чтению поступило более полутысячи обращений, большинство из которых от жителей. «Идеи со стороны жителей предполагали, в том числе, пересмотр критериев ресторана, которые обсуждались на рабочих группах. Не везде была представлена аргументация, почему нужно уменьшить или увеличить площадь. Никаких дополнительных аргументов для изменения критериев мы не увидели»,— рассказал парламентарий.

В Заксобрании полагают, что нововведения не приведут к закрытию большого количества питейных заведений. «Мы понимали, что введение критериев затронет, может быть, максимум три сотни заведений, которым придется перестроить свою работу: организовать туалет, выделить кухню. Кому-то придется найти другое помещение, может быть, не в многоквартирном доме»,— прокомментировал Денис Четырбок.

Впрочем, бизнес видит ситуацию иначе. По оценке директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, до 1000 объектов общественного питания могут закрыться после вступления закона в силу. Всего в городе, по данным эксперта, работает около 3,2 тыс. заведений с лицензией на розничную продажу алкоголя, из которых 80% находятся в МКД.

«Мы закроемся, у нас нет других вариантов, к сожалению. Мы находимся в историческом центре, помещение арендуем. Никакой возможности его изменить нет. Переносить проект в другое помещение нет смысла — бару 12 лет, у нас своя история и множество постоянников среди соседей. Мы стараемся дружить с соседями, не разрешаем гостям шуметь под окнами после 10 часов вечера и делаем все от нас зависящее, чтобы встраиваться в культуру улицы и дома, в котором находимся,— говорит генеральный директор Wood bar Полина Миронова.— Ничего хорошего мы как индустрия ответить на этот закон не можем. Закроется множество крутых культовых проектов типа "Стирка 40°", "Варшава", I believe, "Ясли". Если депутаты думают, что на их место придет какой-то симпатичный бизнес, это не так. Аренда в центре города высокая, и за такие деньги в таких небольших помещениях откроются разве что табачки, где, кстати, зачастую продают пиво по ночам. Или, может быть, магазины цветов». По мнению госпожи Мироновой, проблемы горожан, которые жалуются на шум от громких посетителей баров, закон не решит.

Претензии к закону предъявляют и жители. «К самому закону есть вопросы, вызванные припиской "кроме ресторанов", которая породила массу проблем: у нас нет четкого понимания, что такое ресторан. Критерии, которые установил наш ЗакС, непродуманные, а сам закон достаточно сырой: непонятно почему 50 кв. м, нет четкого определения, что такое кухня»,— говорит представитель Коалиции советов домов Центрального района Александр Хитрук. По его мнению, документ в нынешней редакции может решить разве что проблему с заведениями во дворах, в которых, возможно, после вступления закона в силу станет тише.

Надежда Ярмула