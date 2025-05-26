«Ъ»: Турция хочет сохранить Стамбул площадкой для дальнейших встреч РФ и Украины

Анкара хочет зарезервировать за собой право проводить переговоры России и Украины на стамбульской площадке. Об этом сообщил «Ъ» источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции.

Подобная роль позволяет Анкаре не только наращивать свой политический капитал, но и «успешно маневрировать в ситуации санкционных ограничений», введенных против России, пояснил собеседник издания.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и Украины. Где может состояться следующая встреча сторон, еще неизвестно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турция резервирует за собой роль посредника».