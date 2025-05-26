Жителя Новороссийска с ножевым ранением обнаружили на набережной города
Правоохранительные органы Новороссийска начали проверку обстоятельств инцидента с местным жителем, госпитализированным с ножевым ранением в живот. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Информация о пострадавшем мужчине поступила в дежурную часть полиции из медицинского учреждения. По данным правоохранителей, инцидент произошел на территории яхт-клуба «Русское море», расположенного на набережной Адмирала Серебрякова.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.