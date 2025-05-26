Жителя Новороссийска нашли на набережной с ножевым ранением
Полицейские Новороссийска проводят проверку обстоятельств ранения местного жителя, который был госпитализирован с ножевым ранением с набережной. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе УМВД России города-героя.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Информация о пострадавшем с ножевым ранением на территории яхт-клуба «Русское море» поступила в дежурную часть полиции Новороссийска из медицинского учреждения. Правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего .