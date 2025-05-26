Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Новороссийска нашли на набережной с ножевым ранением

Полицейские Новороссийска проводят проверку обстоятельств ранения местного жителя, который был госпитализирован с ножевым ранением с набережной. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе УМВД России города-героя.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Информация о пострадавшем с ножевым ранением на территории яхт-клуба «Русское море» поступила в дежурную часть полиции Новороссийска из медицинского учреждения. Правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего .

Алена Воробьева

Новости компаний Все