Жителя Новороссийска нашли на набережной с ножевым ранением

Полицейские Новороссийска проводят проверку обстоятельств ранения местного жителя, который был госпитализирован с ножевым ранением с набережной. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе УМВД России города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Информация о пострадавшем с ножевым ранением на территории яхт-клуба «Русское море» поступила в дежурную часть полиции Новороссийска из медицинского учреждения. Правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего .

Алена Воробьева