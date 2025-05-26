МИД Ирана: Тегеран не откажется от права на мирную ядерную программу

Иран открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах с США, однако обогащение урана обсуждению не подлежит. Об этом заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. По его словам, Тегеран должен иметь право на мирную ядерную программу.

«Если цель состоит в том, чтобы гарантировать, что ядерная программа Ирана не будет превращена в оружие, я думаю, мы могли бы это просто сделать»,— сказал CNN представитель внешнеполитического ведомства Ирана. «Если намерение состоит в том, чтобы лишить иранцев права на мирную ядерную энергию, я думаю, это было бы очень проблематично, поскольку, по моему мнению, это действительно поставило бы под сомнение весь процесс»,— добавил он.

23 мая в Омане состоялся пятый раунд переговоров Ирана и США. МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Новая сделка должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не желает отказываться от обогащения».

Лусине Баласян