За неделю жители Свердловской области 136 раз нарушили противопожарный режим

С 18 по 25 мая жители Свердловской области 136 раз нарушили требования особого противопожарного режима, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Патрульные группы, в состав которых входят сотрудники лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции, фиксируют нарушения в ходе пешего патрулирования и при помощи беспилотников.

«Правительство Свердловской области прилагает все усилия для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Благодаря слаженной работе инспекторов, органов власти и сознательности людей нам удается предотвращать сотни потенциальных пожаров»,— отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Беспилотники используются для обследования территорий садовых и дачных товариществ, прибрежных зон водоемов и парков. В случае фиксации нарушений, участники патрулирования выезжают на место обнаружения открытого огня. Нарушителям грозят штрафы: для физических лиц — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

За майские праздники в Свердловской области было зафиксировано более 280 нарушений противопожарного режима. Особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области с 19 апреля.

Полина Щуцкая