Под Ярославлем в реку слили отходы четвертого класса опасности

В пробах, взятых из реки Великая в селе Сопелки Ярославского района, обнаружили отходы четвертого класса опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Фото: соцсети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 16 мая неизвестные сливали в реку «нечто с резким запахом» в селе Сопелки. Инспекторы министерства природопользования выехали на место и отобрали пробы для анализа.

«В ходе выездного обследования на месте взяты пробы. По результатам лабораторного исследования установлено, что в реку спустили отходы 4-го класса опасности, что категорически запрещено»,— сообщил губернатор.

К настоящему моменту профильное министерство возбудило административное дело в отношении нарушителя. Михаил Евраев предложил рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела вместо административного. Сейчас рассчитывается нанесенный реке и почве ущерб. Информация также направлена в Росприроднадзор.

Алла Чижова