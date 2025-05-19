Под Ярославлем в реку слили неизвестное вещество

Министерство природопользования Ярославской области ищет лиц, совершивших сброс неизвестного вещества в реку Великую под Ярославлем. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В соцсетях появились сообщения, что 16 мая неизвестные сливали в реку «нечто с резким запахом» в селе Сопелки Ярославского района. На заснятых кадрах были видны белые емкости. Инспекторы министерства выехали на место и отобрали пробы для анализа.

«Нарушителей на месте уже не было, но жителям удалось зафиксировать автомобиль и его номера. Сейчас проводим работу по поиску лиц, совершивших сброс неизвестного вещества»,— сообщили в министерстве.

Алла Чижова