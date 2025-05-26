Судья ответил за квартирный вопрос

К двум годам колонии приговорен экс-судья Химкинского горсуда Московской области Денис Букин. По данным правоохранителей, он помог группе аферистов завладеть квартирой, чей владелец умер. Квартирным мошенникам помогал еще один бывший коллега господина Букина, но его привлекли к уголовной ответственности раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В прениях сторон в Басманном суде столицы прокурор попросила признать Дениса Букина виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорить его к четырем годам колонии с запретом на три года после отсидки занимать должности на госслужбе.

Гособвинитель напомнила, что уголовное преследование господина Букина началось в мае 2024 года, после того как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила соответствующее обращение председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Стоит отметить, что годом ранее главе СКР удалось добиться у ВККС разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего красногорского судьи Николая Кравченко (осужден в начале этого года).

Дела в отношении бывших судей расследовались отдельно. По версии ГСУ СКР, оба действовали в интересах одной группировки квартирных мошенников, присваивавших квартиры умерших граждан.

Как следствие, в 2016–2017 годах господин Кравченко взялся помочь преступной группе получить выморочное имущество — две московские квартиры, чьи владельцы умерли, а наследников у них не оказалось. С помощью поддельных документов, в том числе завещаний, аферисты добивались в судах вступления в права наследования, а затем и оформляли квартиры в собственность.

Гражданские дела по поводу первой квартиры, напомнила прокурор, рассматривал судья Кравченко, получивший, по данным следствия, от махинаторов 1 млн руб. В ходе расследования его дела и выяснилось, что вопрос о праве собственности на вторую квартиру был рассмотрен уже Денисом Букиным.

Ущерб городским властям от двух незаконных операций с жильем, по подсчетам следствия, составил свыше 10 млн руб.

Подсудимый вину свою не признал — экс-судья утверждал, что не был посвящен в планы злоумышленников. Следствию, в отличие от случая с Кравченко, не удалось установить его материальную заинтересованность в принятии неправосудного решения, а значит, утверждал подсудимый, говорить, что он действовал в интересах квартирных аферистов, невозможно.

В итоге председательствующая на процессе судья Евгения Николаева признала бывшего коллегу виновным и назначила ему два года колонии общего режима, лишив его права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. С части имущества осужденного, например Nissan Tiida 2007 года выпуска, суд снял арест.

Осужденный был взят под стражу в зале суда, до этого он находился под запретом определенных действий. Когда на экс-судью надевали наручники, его жена заплакала. Конвоир уведомил адвоката Антона Щербакова, что его подопечного сопроводят в следственный изолятор №4 («Медведь»). После этого защитник отказался комментировать исход процесса и говорить, будет ли обжаловать приговор.

Алексей Соковнин