Во время визита Макрона Франция и Вьетнам подписали сделки на €9 млрд

Между Францией и Вьетнамом были подписаны сделки на общую сумму €9 млрд. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об этом на пресс-конференции в Ханое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Chalinee Thirasupa / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Chalinee Thirasupa / Pool / Reuters

Одна из этих сделок — покупка вьетнамской авиакомпанией VietJet 20 самолетов Airbus A330neo в дополнение к заказанным ранее еще 20 подобным самолетам. Сумма сделки не сообщается.

Господин Макрон также заявил об «укреплении оборонного сотрудничества» и совместных проектах в сфере обороны и аэрокосмической сферы. По данным Reuters, в числе прочего стороны договорились о поставках Вьетнаму спутников, произведенных Airbus, и вакцин французской компании Sanofi. Как сообщает агентство, во вторник, 27 мая, может быть также объявлено о новых сделках и соглашениях.

Яна Рождественская