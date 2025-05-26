Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования массовой драки несовершеннолетних в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки подростков в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки подростков в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что выпускники в Казани устроили уличную драку. Инцидент прохожие сняли на видео и выложили в сеть.

СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах драки.

Дарья Сайфиева