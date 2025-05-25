Полиция выясняет обстоятельства массовой драки выпускников в Казани

В Казани полиция проводит проверку по факту драки выпускников в центре города, произошедшей в день «Последнего звонка». Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция выясняет обстоятельства драки выпускников в Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Полиция выясняет обстоятельства драки выпускников в Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Видео, на котором запечатлена драка, ранее было распространено в соцсетях и Telegram-каналах. На видео около 20 молодых людей с красными лентами выпускников участвуют в потасовке.

В отделе полиции «Вишневский» в Казани агентству подтвердили проведение проверки по факту столкновения между группой выпускников. Представитель ведомства сообщил, что на данный момент ни в правоохранительные органы, ни в медицинские учреждения никто не обращался.

Влас Северин