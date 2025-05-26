Роспотребнадзор Татарстана не выявил возбудителей инфекции в лицее «Инноватика»

Управление Роспотребнадзора Татарстана в результате проверки в лицее «Инноватика» не выявило возбудителей инфекционных заболеваний. Ранее трое учеников школы пострадали от отравления. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Роспотребнадзор республики провел лабораторные исследования продуктов питания, сырья, смывов с окружающей среды, оборудования и материала персонала. У детей также не выявлены возбудители инфекционных заболеваний. Им поставили диагноз «пищевое отравление неустановленной этиологии».

Ранее сотрудники Роспотребнадзора Татарстана обнаружили в лицее санитарные нарушения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отравлении учеников школы.

Диана Соловьёва