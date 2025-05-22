Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту массового отравления учеников в лицее «Инноватика», который находится в татарстанском селе Усады. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления школьников в татарстанском селе

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления школьников в татарстанском селе

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

20 мая несколько учеников лицея обратились в больницу с признаками отравления. Все они получают амбулаторное лечение.

После инцидента Роспотребнадзор Татарстана провел в учебном заведении проверку и выявил многочисленные санитарные нарушения.

В школе также были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, которые использовали при приготовлении еды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

О ходе и результатах расследования по делу Александру Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Республике Татарстан Валерий Липский.

Дарья Сайфиева