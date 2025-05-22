Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления школьников в татарстанском селе
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту массового отравления учеников в лицее «Инноватика», который находится в татарстанском селе Усады. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления школьников в татарстанском селе
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
20 мая несколько учеников лицея обратились в больницу с признаками отравления. Все они получают амбулаторное лечение.
После инцидента Роспотребнадзор Татарстана провел в учебном заведении проверку и выявил многочисленные санитарные нарушения.
В школе также были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, которые использовали при приготовлении еды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
О ходе и результатах расследования по делу Александру Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Республике Татарстан Валерий Липский.