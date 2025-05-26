ЦБ: средняя ставка в топ-10 банков снизилась до 19,52% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй декаде мая снизилась на 0,08 п. п. и составила 19,52% годовых. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сильнее всего во второй декаде мая снизились ставки по вкладам до трех месяцев — до 18,21% годовых (–0,21 п. п). На срок от трех до шести месяцев — 18,99% годовых (–0,05 п. п.). От шести месяцев до года — 19,07% годовых (–0,1 п. п.). По вкладам от года — 17,56% годовых (–0,1 п. п.).

Снижение ставки по вкладам наблюдается после заседания Центробанка 25 апреля. Тогда регулятор сохранил ключевую ставку на уровне в 21% уже в четвертый раз. При этом участники приняли решение о переходе от жесткого к нейтральному сигналу. Это значит, что в дальнейшем ставку могут как снизить, так и повысить.

Подробнее — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич