Проект об уголовной ответственности для дропперов рассмотрят в Госдуме 27 мая
Во вторник, 27 мая, в парламенте будет рассмотрен в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам в обналичивании и переводе похищенных средств. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Законодатели планируют дополнить статью УК РФ о неправомерном обороте средств платежей (ст.187) новыми положениями. В случае утверждения закона, лицам, способствующим кибермошенникам в выводе похищенных денег через электронные средства платежа, будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы.
В тот же день Госдума рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, по которым следователь сможет выносить постановления о приостановке операций с денежными средствами на срок до десяти суток в целях последующего наложения ареста на них. А операторы по переводу денежных средств будут обязаны предоставлять следствию запрашиваемую информацию не позднее трех рабочих дней с момента обращения правоохранителей.
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