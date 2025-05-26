Главные новости за 26 мая. Кавказ

Юго-Западный банк Сбербанка и администрация Нальчика подписали соглашение о комплексном развитии столицы Кабардино-Балкарии. Как стало известно «Ъ-Кавказ», документ, закрепляющий намерения по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации города и развитию туристического потенциала, был подписан 26 мая на Кавказском инвестиционном форуме.

Инвестиции в строительство аэропорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике достигнут около 36 млрд руб.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подписал ряд соглашений о сотрудничестве на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Строительная компания «Семья» и правительство Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству курортного отеля «Аманауз» в поселке Домбай.

Группа компаний «Дамате» инвестирует 20 млрд руб. в строительство завода по переработке баранины в Нефтекумском округе Ставропольского края с мощностью 119 тыс. т продукции в год.

Штрафы предприятиям Ставропольского края по итогам более 3 тыс. проверок в 2024 году составили свыше 74 млн руб., что на 80,4% меньше показателя 2023 года.

В Невинномысске 69-летняя женщина скончалась в больнице после наезда автомобиля Nissan на регулируемом пешеходном переходе.