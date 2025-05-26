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Пенсионерка погибла на пешеходном переходе в Невинномысске

В Невинномысске 69-летняя женщина скончалась в больнице после наезда автомобиля Nissan на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 22-летний житель Кочубеевского округа. Установлено, что водительский стаж молодого человека составляет около года. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя на момент аварии.

Николай Аксенов

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