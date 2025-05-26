В 2024 году штрафы бизнесу на Ставрополье составили 74 млн рублей
На Ставрополье уменьшились суммы штрафов при росте числа проверок бизнеса
Штрафы предприятиям Ставропольского края по итогам более 3 тыс. проверок в 2024 году составили свыше 74 млн руб., что на 80,4% меньше показателя 2023 года. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен региона Сергей Шишов.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По данным Сергея Шишова, на Ставрополье наблюдается парадоксальная ситуация: число инспекций увеличивается, а объем финансовых взысканий сокращается.
«Лидерами по проверочным мероприятиям стали местные управления Роспотребнадзора, МЧС, Ростехнадзора и Россельхознадзора. Больше всех внеплановых инспекций совершили краевые минстрой, минэкономразвития и Госжилинспекция»,— отметил бизнес-омбудсмен.