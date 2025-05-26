Axios: Уиткофф опроверг заявления о готовности «Хамас» пойти на прекращение огня

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф опроверг появившуюся ранее в сети информацию о том, что «Хамас» принял его предложение с условиями прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Octavio Jones / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Octavio Jones / Reuters

«То, что я увидел со стороны "Хамаса", вызывает разочарование и абсолютно неприемлемо»,— цитирует журналист господина Уиткоффа в своем посте в соцсети X. Он написал, что господин Уиткофф опроверг сведения о согласии «Хамаса» на сделку на текущих условиях.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что палестинский «Хамас» принял план спецпосланника США по прекращению огня между Израилем и палестинским движением. План Стива Уиткоффа предполагает освобождение десяти живых израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 70 дней (изначально предлагалось 60) и освобождение палестинских заключенных. Первый этап освобождения пленников произойдет в первый день прекращения огня, второй — на седьмой день.

17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между «Хамасом» и Израилем о прекращении огня в секторе Газа, однако, по данным источников, переговоры зашли в тупик. 21 мая в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль согласен на предложение Стива Уиткоффа.

О развитии ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «В спецслужбы Израиля добавили согласных».

Анастасия Домбицкая