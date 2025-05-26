Трамп хочет лишить Гарвард $3 млрд грантовых средств

Президент США Дональд Трамп обвинил Гарвардский университет в антисемитизме и заявил, что рассматривает возможность отозвать у него финансирование на $3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампус Гарвардского университета

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Кампус Гарвардского университета

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Также господин Трамп пообещал распределить изъятые деньги между профессионально-техническими училищами по всем Соединенным Штатам. «Это была бы отличная инвестиция для США, и как она сейчас необходима!» — написал президент в своей соцсети Truth Social.

Ранее господин Трамп потребовал от Гарвардского университета раскрыть личные данные иностранных студентов. Он объяснил это тем, что некоторые страны, граждане которых обучаются в Гарварде, «недружелюбны по отношению к Соединенным Штатам» и «ничего не платят за образование своих студентов».