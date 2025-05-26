Суд арестовал лидеров исламистской ячейки в Нижегородской области

В Нижегородской области арестовали до 19 июля двух обвиняемых в участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на суды общей юрисдикции региона. Ранее ФСБ рассказала о задержании семи подозреваемых, двух из которых объявили лидерами исламистской ячейки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, указания ячейке давал «эмиссар из Польши», а их деятельность заключалась в распространении среди местных и приезжих мусульман идеологии, «нацеленной на насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата».

При этом против пяти из семи задержанных возбуждать уголовные дела не стали. Как сообщили в ФСБ они задержаны в административном порядке и ожидают выдворения из России.