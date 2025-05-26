ФСБ в Нижегородской области задержала семерых исламистов

В Нижегородской области задержаны семеро участников законспирированной ячейки исламистов, сообщили в ФСБ. Все задержанные — граждане одного из государств Центрально-Азиатского региона. Указания им давал, по данным спецслужбы, «эмиссар из Польши».

По данным следствия, подозреваемые распространяли среди местных и приезжих мусульман террористическую идеологию, «нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата». Ячейка устраивала конспиративные собрания, где, по версии ФСБ, вербовала новых сторонников.

Как сообщают в ведомстве, по месту жительства подозреваемых обнаружены запрещенные пропагандистские материалы. А также средства связи, которые могли использоваться при ведении террористической деятельности.

В отношении двух участников организации, которых в ФСБ считают лидерами ячейки, возбуждены уголовные дела. Остальные фигуранты задержаны в административном порядке и будут выдворены из России.