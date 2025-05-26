Reuters: «Хамас» согласился на предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

Палестинский «Хамас» принял предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня и освобождении заложников, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, во время перемирия продолжатся переговоры об окончательном завершении боевых действий с гарантиями США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

План Стива Уиткоффа предполагает освобождение десяти живых израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 70 дней (изначально предлагалось 60) и освобождение палестинских заключенных. Первый этап освобождения пленников произойдет в первый день прекращения огня, второй — на седьмой день. Гарантировать безопасность в период действия режима будет лично президент США Дональд Трамп.

17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между «Хамасом» и Израилем о прекращении огня в секторе Газа, однако, по данным источников, переговоры зашли в тупик. 21 мая в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль согласен на предложение Стива Уиткоффа.

О развитии ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «В спецслужбы Израиля добавили согласных».

Лусине Баласян