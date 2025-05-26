Бизнесмена приговорили к условному сроку за взятку экс-мэру Троицка

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя из Троицка Дмитрия Виноградова, обвиняемого в передаче взятки мэру и однофамильцу Александру Виноградову (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также он должен заплатить штраф в размере 378 тыс. руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что весной 2020 года бизнесмен передал мэру Троицка взятку в виде беговой дорожки за 126 тыс. руб. В обмен на это предприниматель быстро получил разрешение на строительство магазина по улице имени Терентия Дерибаса, 32а. Дмитрий Виноградов признал вину и заключил соглашение со следствием.

Дмитрия Виноградова задержали в декабре 2023 года. В ноябре 2024 года ему смягчили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Бывший глава Троицка Александр Виноградов, обвиняемый в получении взятки, не признал вину и находится в следственном изоляторе. Материалы его уголовного дела были переданы в суд в начале марта.

В октябре Южноуральский городской суд приговорил 22-летнюю Полину Иосифову, которая состояла в близких отношениях с Дмитрием Виноградовым, к четырем годам колонии за подготовку заказного убийства бизнесмена Бориса Спиридонова. Он был посредником в передаче взятки Александру Виноградову.

Следственные органы Челябинской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении Дмитрия Виноградова. Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника энергетической компании.