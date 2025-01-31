В Троицке владельца сети магазинов обвиняют в попытке подкупить энергетика

Следственные органы Челябинской области расследовали еще одно уголовное дело в отношении владельца сети розничных магазинов Дмитрия Виноградова, которого сейчас судят за дачу взятки экс-главе Троицка Александру Виноградову (однофамилец). Предприниматель обвиняется в попытке подкупить сотрудника энергетической компании (ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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В деле еще три фигуранта: бывший сотрудник организации по поставке электроэнергии обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), два жителя Троицка — в посредничестве в коммерческом подкупе (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).

По версии следствия, владелец магазинов розничной торговли в Троицке с августа 2021 года по декабрь 2023-го передал через двух посредников не менее 500 тыс. руб. сотруднику энергетической компании. С его помощью бизнесмен хотел сократить расходы торговых точек на электричество, оплачивая его по тарифам для жилых, а не коммерческих помещений, считает следствие. Энергетик, по версии СК, должен был игнорировать этот факт и не проводить проверки.

«Однако преступление не было доведено до конца ввиду отсутствия у получателя денег соответствующих полномочий»,— сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Уголовные дела четырех фигурантов направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрий Виноградов был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года. В Троицке он владеет торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом». По версии следствия, весной 2020 года бизнесмен передал мэру Троицка и однофамильцу Александру Виноградову взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. руб. В обмен на тренажер предприниматель беспрепятственно получил от городской администрации разрешения на строительство и дальнейшую эксплуатацию магазина по улице имени Терентия Дерибаса, 32а. Дмитрий Виноградов признал вину в содеянном.