Лавров: РФ поможет заинтересованным странам Африки в противодействии терроризму

Россия будет готова содействовать заинтересованным африканским странам в борьбе с терроризмом и укреплении их обороноспособности. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на приеме по случаю Дня Африки.

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«Будем и далее оказывать содействие заинтересованным африканским странам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности»,— сказал российский министр.

Россия все последние годы наращивает связи с государствами Сахаро-Сахельского региона. 4 апреля по итогам визита в Москву глав МИДов Мали, Буркина-Фасо и Нигера Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать всестороннее содействие трем странам Сахеля в сферах обороны и безопасности, экономики и дипломатии. В конце прошлого года о готовность содействовать в этом вопросе же Центральноафриканской Республике (ЦАР) говорил президент России Владимир Путин.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия, Мали, Буркина-Фасо и Нигер сошлись под сенью баобаба».

Анастасия Домбицкая