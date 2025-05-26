В Тольятти организовали процессуальную проверку из-за ДТП с маршрутным автобусом

Следователь СКР организовал процессуальную проверку по сообщению в соцмедиа об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом в Тольятти. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сегодня, 26 мая, в Тольятти произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля «ВАЗ 2112». В маршрутке находились шесть человек. В ведомстве отмечают, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, в результате ДТП могли пострадать дети. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали пять человек, из которых трое — несовершеннолетние.

В ближайшее время будут опрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, административный материал по факту ДТП. Кроме этого, будут выполнены другие необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.

Руфия Кутляева