В Тольятти двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
В Центральном районе Тольятти на пересечении ул. Советской и ул. Ленинградской произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2112. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В результате происшествия пострадали четыре человека, включая двоих детей. Пострадавшие были госпитализированы. Помощь оказывали огнеборцы МЧС России.
Всего в маршрутке находились шесть человек. Причины ДТП выясняются.