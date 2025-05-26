В Тольятти двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с маршруткой

В Центральном районе Тольятти на пересечении ул. Советской и ул. Ленинградской произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2112. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате происшествия пострадали четыре человека, включая двоих детей. Пострадавшие были госпитализированы. Помощь оказывали огнеборцы МЧС России.

Всего в маршрутке находились шесть человек. Причины ДТП выясняются.

Андрей Сазонов