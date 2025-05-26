Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тольятти выросло до пяти

В результате аварии с участием маршрутного микроавтобуса в Тольятти пострадали пять человек. Из них трое — несовершеннолетние. Об этом сообщает региональное ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось в Центральном районе Тольятти на пересечении улиц Советской и Ленинградской около 11:40 (MSK+1) в понедельник, 26 мая. Водитель 1971 года рождения за рулем маршрутного микроавтобуса №96 врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2112.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших: двух взрослых и двух детях. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов

Георгий Портнов