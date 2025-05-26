Вице-спикер Даванков возглавит партсписок «Новых людей» на выборах в Новосибирске

Вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты РФ Владислав Даванков возглавит партийный список «Новых людей» (НЛ) на осенних выборах в заксобрание Новосибирской области. Об этом господин Даванков сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Так мы решили на встрече с кандидатами. Честно скажу — крутые. 200 человек по городу, больше 400 по области. Дарья Карасева (глава регионального отделения НЛ.— “Ъ”) собрала отличную команду»,— написал вице-спикер.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе НЛ, Владислав Даванков «и до, и после выборов будет добиваться развития региональных проектов на федеральном уровне», а одна из ключевых целей — получение статуса федеральной территории для новосибирского Академгородка.

В свою очередь, Дарья Карасева написала в своем Telegram-канале, что господин Даванков часто бывает в Новосибирске, «прекрасно понимает, что нужно городу» и будет «добиваться лучшего и выбивать финансирование на федеральном уровне». Она также отметила, что выборы в области будут «самыми масштабными в стране» (осенью также изберут депутатов городского совета Новосибирска), и предложила всем желающим землякам присоединяться к команде «Новых людей».

Божена Иванова