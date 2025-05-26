Венгрия готова к совместным научным экспериментам с «Роскосмосом»

Будапешт открыт к совместным научным исследованиям с «Роскосмосом», заявила курирующая национальную космическую программу госсекретарь МИД Венгрии Оршойя Ференц. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции после церемонии в честь 45-летия полета первого венгерского космонавта Берталана Фаркаша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы определенно открыты для проведения совместных научных экспериментов в мирных целях»,— сказала госпожа Ференц журналистам.

Отвечая на вопрос, препятствуют ли сотрудничеству Венгрии с Россией санкции Евросоюза против РФ, она отметила, что «политическая ситуация в мире очень сложная». «Но у нас одна планета, и что касается научных исследований, то их лучше всего осуществлять путем международного сотрудничества,— сказала Оршойя Ференц (цитата по ТАСС).— Мы надеемся, что все конфликты будут урегулированы и мы сможем улучшить мирное сотрудничество в космосе».

Берталан Фаркаш отправился на орбитальную станцию «Салют-6» 26 мая 1980 года вместе с Валерием Кубасовым. Космонавты завершили полет на советском корабле «Союз-36» 3 июня.

Анастасия Домбицкая