Euractiv: в ЕС обсуждают выход из программы помощи украинским беженцам

Страны Евросоюза «за закрытыми дверями» обсуждают стратегию отказа от Директивы о временной защите (TPD), регулирующей правовой статус украинских беженцев и меры оказываемой им помощи. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на источники. По их словам, некоторые участники обсуждений объясняют такой вариант изменением «геополитического ландшафта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

TPD начала применяться в 2022 году как временная мера для поддержки украинских беженцев. Директива предполагает, что прибывшие с Украины граждане имеют право жить и работать в странах Евросоюза, а также получать доступ к социальным услугам. Последний раз действие документа продлили до 4 марта 2026 года. Изначально программа не предполагала возможности продления.

Этот вопрос планируют обсуждать на заседании Совета по внутренним делам и юстиции 12–13 июня. По данным Euractiv, рассматривается и продление меры на один год, за который страны ЕС будут готовиться к поэтапному прекращению программы. При этом для дальнейшего продления осталось мало юридических возможностей, отмечают эксперты.

С февраля 2022 года в странах ЕС получили защиту по TPD почти 4,3 млн украинцев. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2024 году доля украинцев, желающих вернуться на Украину после окончания боевых действий, снизилась до 65% с 77% годом ранее. Большинство из них находятся в Польше, Германии, Чехии и Словакии.

Лусине Баласян