Euractiv: в ЕС обсуждают выход из программы помощи украинским беженцам
Страны Евросоюза «за закрытыми дверями» обсуждают стратегию отказа от Директивы о временной защите (TPD), регулирующей правовой статус украинских беженцев и меры оказываемой им помощи. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на источники. По их словам, некоторые участники обсуждений объясняют такой вариант изменением «геополитического ландшафта».
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TPD начала применяться в 2022 году как временная мера для поддержки украинских беженцев. Директива предполагает, что прибывшие с Украины граждане имеют право жить и работать в странах Евросоюза, а также получать доступ к социальным услугам. Последний раз действие документа продлили до 4 марта 2026 года. Изначально программа не предполагала возможности продления.
Этот вопрос планируют обсуждать на заседании Совета по внутренним делам и юстиции 12–13 июня. По данным Euractiv, рассматривается и продление меры на один год, за который страны ЕС будут готовиться к поэтапному прекращению программы. При этом для дальнейшего продления осталось мало юридических возможностей, отмечают эксперты.
С февраля 2022 года в странах ЕС получили защиту по TPD почти 4,3 млн украинцев. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2024 году доля украинцев, желающих вернуться на Украину после окончания боевых действий, снизилась до 65% с 77% годом ранее. Большинство из них находятся в Польше, Германии, Чехии и Словакии.