Ростовский ЦЗН планирует трудоустроить около пяти тысяч подростков летом

Ежегодно, служба занятости населения оказывает услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2024 году специалисты СЗН помогли устроиться на работу в летнее каникулярное время 4,9 тыс. подросткам. Не станет исключением и 2025 год. Об этом «Ъ-Ростов» рассказала директор ГКУ РО «Центр занятости населения г. Ростова-на-Дону Ольга Заика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – одно из важных направлений подготовки подростков к профессиональной деятельности. Это социально значимая задача, решение которой позволяет молодежи приобрести первый трудовой опыт, заработать первые карманные деньги, приобрести первые навыки работы в трудовом коллективе»,— пояснила «Ъ-Ростов» директор ЦЗН г. Ростова-на-Дону Ольга Заика.

По ее словам, ребята могут выбрать профессии опен — эйр и в офисе: уборка и благоустройство, раздача рекламной продукции, оказание помощи в ведении документооборота, выполнение других легких видов работ, не требующих профессиональной подготовки. Несмотря на то, что виды работ могут быть разнообразные, безопасность подростков – прежде всего.

«Крупнейшие предприятия города ежегодно организуют рабочие места, в том числе для детей своих сотрудников. В числе предприятий, планирующих участвовать в летней оздоровительной кампании 2025 года: «Роствертол», «10 – ГПЗ», «Алмаз», «ПЭМИ», «Элис Фэшн Рус» и др. На протяжении многих лет служба занятости организует работу подростков в школах и детских садах, библиотеках, больницах и поликлиниках, на предприятиях ЖКХ и сферы торговли», — рассказала руководитель городской службы занятости в беседе с «Ъ-Ростов».

Труд школьников оплачивается пропорционально отработанному времени, но не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ) —22,4 тыс. руб. в 2025 году. Дополнительно школьникам, трудоустроенным в коммерческие организации, положена материальная поддержка от центра занятости населения —из расчета 1,5 кратного минимального пособия по безработице 2,6 тыс. руб., уточнила Ольга Заика.

Государством предусмотрена возможность трудиться с 14 лет. Служба занятости гарантирует школьникам трудоустройство, в соответствии с законодательством, оформление электронной трудовой книжки, выплату заработной платы и материальной поддержки. Подростки трудятся под присмотром взрослого наставника и выполняют работы, разрешенные законодательством для данной категории граждан, заключила госпожа Заика в беседе с «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко