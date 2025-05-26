ВС уменьшил срок россиянину, повредившему облившую его из лужи машину

Верховный суд смягчил наказание россиянину, который импульсивно разбил заднее стекло проезжавшего мимо автомобиля и был осужден за повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. По мнению судебной коллегии ВС, совершенное мужчиной преступление стало реакцией на действия водителя, облившего его водой из лужи. Срок наказания гражданина сокращен. О решении Верховного суда сообщает РАПСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в день происшествия осужденный находился рядом со своим автомобилем и вскрывал ножом упаковку с ароматизатором. В этот момент проезжавшая мимо на большой скорости иномарка «окатила его водой по пояс». Промокший мужчина бросил вслед автомобилю нож, тот разбил стекло. Нижестоящая судебная инстанция признала гражданина виновным в умышленном повреждении имущества по хулиганским мотивам. Его приговорили к принудительным работам на срок два года с удержанием из заработка 10% в доход государства.

Однако Верховный суд признал показания осужденного объективными и согласился, что поступок мужчины был рефлекторным ответом на раздражитель, а не спланированным и осознанным. Действия осужденного переквалифицированы с ч. 2 на ч. 1 ст. 167 УК РФ, наказание сокращено до десяти месяцев исправительных работ. Мужчина освобожден от наказания в связи с отбытием.

Екатерина Отрашкевич