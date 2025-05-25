Казанский Кремль стал самой популярной локацией на фестивале медиаискусства НУР

Второй год подряд самой популярной локацией на Международном фестивале медиаискусства НУР стала Спасская башня в Казанском Кремле. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль медиаискусства НУР

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Международный фестиваль медиаискусства НУР

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В дни фестиваля казанцы и гости столицы могли любоваться красочным маппинг-шоу в Казанском Кремле.

Также популярными местами в этом году стали Набережная озера Нижний Кабан и экстрим-парк УРАМ, где также представили красочные инсталляции.

«Как и прогнозировалось, наибольший ажиотаж вызвали аутдор-работы. Особо притягательными оказались инсталляции Wind от Nadya Kimelyar x Yusuf Bikchantaev и Beyond dimension от -.618. Благодаря партнерству с „Силой ветра“ и технической поддержке Laser FX мы смогли реализовать сложное решение с водным экраном-фонтаном. В работах переплелись силы света, звука, искусства и природы», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Уличный спот возле экстрим-парка УРАМ организаторы фестиваля в этом году задействовали впервые.

«Инсталляция MASS-IV 001 от PANTERRA х Дзен идеально вписалась в городскую среду и поразила гостей своими масштабами. У нее два режима работы: дневной и ночной — так что зрителям было интересно вернуться и посмотреть инсталляцию в разное время суток и с разных ракурсов», — отметили организаторы НУР.

В пятый, юбилейный год проведения фестиваля его география расширилась. В этот раз в столицу Татарстана прибыли не только жители различных регионов России, но и гости из других стран, например, Аргентины.

Международный фестиваль медиаискусства НУР в Казани проходит с 22 по 25 мая. Мероприятие в рамках фестиваля проводятся в 16 городских локациях. Участие в них принимают медиахудожники, музыканты и эксперты из 20 стран мира.

В этом году фестиваль в столице Татарстана проходит в пятый раз.

Дарья Сайфиева