По делу об отравлении россиян в Узбекистане перед судом предстал владелец отеля

Яккасарайский районный суд Ташкента начал рассматривать дело об отравлении угарным газом российских туристов. В качестве обвиняемых предстали владелец гостиницы, сантехник и два продавца отопительного оборудования, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Инессы Паперной в соцсети Фото: страница Инессы Паперной в соцсети

Четверым подозреваемым вынесли обвинение в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает 12 лет лишения свободы.

Согласно информации местного издания kun.uz, после поломки старого отопительного котла владельцы отеля Karaman Palace Hotel приняли решение изменить его конструкцию. В частности, был удален сифон в системе отвода конденсата, вопреки требованиям техники безопасности.

20 октября 2024 года в отеле были найдены тела двух граждан России — журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко, также в результате инцидента погиб житель Узбекистана. Как позже сообщили в Генпрокуратуре страны, в крови журналистки нашли признаки отравления угарным газом.