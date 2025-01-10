Суд в Узбекистане арестовал четырех человек по делу о смерти россиян в гостинице

Суд в Узбекистане арестовал четырех человек в рамках расследования дела о гибели российских граждан, в том числе журналистки Инессы Паперной, в результате отравления угарным газом в ташкентской гостинице Karaman Palace Hotel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Инессы Паперной в соцсети Фото: страница Инессы Паперной в соцсети

Речь идет о владельце гостиницы, двух продавцах отопительного котла, который был устаревшим, и сантехнике, установившем оборудование с нарушениями, сообщает издание Кun.uz.

Им было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 186 УК Узбекистана — производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель людей.

Согласно информации Кun.uz, после поломки старого отопительного котла владельцы отеля приняли решение изменить его конструкцию. В частности, был удален сифон в системе отвода конденсата, вопреки требованиям техники безопасности.

20 октября 2024 года в результате утечки газа погибли двое граждан России — 47-летняя Инесса Паперная и 45-летний Максим Радченко, а также 48-летний гражданин Узбекистана Хушнуд Удеков. Инесса Паперная сотрудничала с изданиями «Профиль» и «Лента.ру». Журналистка приехала в Узбекистан в отпуск и остановилась в отеле Karaman Palace Hotel.