В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды

Местами на Кубани со второй половины дня 26 мая и до конца суток 29 мая действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

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Штормовое предупреждение объявлено во всех городах региона, кроме Сочи. В этот период ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град и сильный ветер с порывами 20 м/с.

Жителей Краснодарского края просят соблюдать все необходимые меры предосторожности, а также учитывать погодные условия при планировании досуга на открытом воздухе.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 26 мая на Кубани синоптики прогнозируют жаркую и в основном сухую погоду. Осадков не будет, в вечерние часы в юго-восточных предгорьях возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточной четверти 5–10 м/с, днем с порывами до 12–14 м/с, местами — до 15–18 м/с.

Алина Зорина