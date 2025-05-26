В Краснодарском крае 26 мая прогнозируют жару и ветер

На Кубани 26 мая синоптики прогнозируют жаркую и в основном сухую погоду. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По данным сервиса, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет, в вечерние часы в юго-восточных предгорьях возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер восточной четверти 5–10 м/с, днем с порывами до 12–14 м/с, местами — до 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 26–31°, в горах 14–19°.

На черноморском побережье также установится переменная облачность без осадков. Восточный и северо-восточный ветер днем может смениться на южный со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 12–14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 25–30°.

В Краснодаре 26 мая также будет сухо и жарко. Днем ожидается потепление до 28–30°. Ветер восточной четверти 5–10 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

Анна Гречко