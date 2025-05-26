На мандаты в думе Нового Уренгоя претендуют девять депутатов от «Единой России»

Из 20 депутатов думы Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) от «Единой России» на места в новом созыве претендуют девять человек, следует из данных на сайте предварительного голосования (праймериз) партии власти. Всего о намерении получить мандаты в представительном округе заявили 40 человек. По данным пресс-службы «Единой России» (ЕР), за кандидатов в думу Нового Уренгоя на праймериз проголосовали более 11 тыс. горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дума Нового Уренгоя формируется по мажоритарной системе: 25 депутатов будут избраны по пяти пятимандатным округам. По итогам выборов в 2020 году представители от ЕР получили 23 места в думе, претенденты от ЛДПР и «Партии Роста» — по одному. После довыборов число депутатов от партии власти сократилось до 20, был избран представитель от КПРФ. Полномочия нового созыва думы, который будет избран в сентябре, истекут в 2030 году.

По данным сайта праймериз, баллотироваться по многомандатному округу №1 планируют:

Начальник караула в Северо-Уральском межрегиональном управлении охраны ПАО «Газпром» и участник специальной военной операции (СВО) России на Украине Максим Горшковский (получил 1403 голоса);

(получил 1403 голоса); Зампредседателя комиссии думы Нового Уренгоя по регламенту и депутатской этике и директор компании «Интер РАО – Электрогенерация» Сергей Сухачев (1359);

(1359); Директор Центра культуры и досуга «Магистраль» Елена Лазутина (1308);

(1308); Директор восточного филиала «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Кудрявенко (1196);

(1196); Директор Молодежного ресурсного центра Константин Филатов (1171).

По многомандатному округу №2:

Ведущий специалист по связям с общественностью компании «Газпром добыча Ямбург» Гульназ Колоколова (1515);

(1515); Директор детского сада «Виниклюзия» Елена Талан (1466);

(1466); Депутат думы Нового Уренгоя и гендиректор компании «Ново-Уренгоймежрайгаз» Сергей Сауков (1427);

(1427); Депутат думы Нового Уренгоя и главный инженер компании «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский (1419);

(1419); Директор детского сада «Журавушка» Ольга Чернышова (1225).

По многомандатному округу №3:

Зампредседателя комиссии думы Нового Уренгоя по вопросам городского хозяйства и начальник отдела охраны окружающей среды администрации компании «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий Лешан (1433);

(1433); Председатель думы Нового Уренгоя и директор «Академии талантов» Полина Шумова (1408);

(1408); Директор завода по подготовке конденсата к транспорту компании «Газпром переработка» Руслан Койшин (1311);

(1311); Заведующий отделением медицинской профилактики в Новоуренгойской центральной городской больнице Виктор Сорокин (1273);

(1273); Исполнительный директор Новоуренгойского фонда развития предпринимательства Иван Пазигунов (1040).

По многомандатному округу №4:

Зампредседателя комиссии думы Нового Уренгоя по соцполитике и инженер первой категории технического отдела администрации компании «Газпром добыча Ямбург» Анастасия Павлова (1291);

(1291); Начальник отдела перспективного развития администрации компании «Газпром добыча Ямбург» Николай Петренко (1274);

(1274); Ведущий инженер Уренгойской городской специализированной компании Анна Кравченко (1233);

(1233); Замдиректора по эксплуатации администрации компании «Уренгойгорводоканал» Максим Поздняков (1186);

(1186); Депутат думы Нового Уренгоя и зампредседателя межотраслевого совета профессиональных союзов города Наталья Корчагина (1163).

По многомандатному округу №5:

Начальник отдела охраны труда администрации компании «Газпром добыча Уренгой» Рустем Калимуллин (1533);

(1533); Председатель комиссии думы Нового Уренгоя по регламенту и директор гимназии Екатерина Кашникова (1441);

(1441); Директор Арктического лицея Юрий Марков (1345);

(1345); Зампредседателя комиссии по бюджету и замдиректора компании «Ресурсы Урала» Яков Михайлов (1328);

(1328); Директор Новоуренгойского многопрофильного колледжа Алексей Шелякин (1288).

Вице-спикер думы Нового Уренгоя Вячеслав Григорьев и депутаты Владимир Азиков, Николай Горлач, Андрей Дементьев, Виктор Кустов, Андрей Леус, Константин Прудников, Александр Сергиенко, Алексей Скурихин, Жанна Цуканова и Виктор Шен не планируют участвовать в выборах в гордуму от ЕР.

Праймериз ЕР в нынешнем году проходили в электронной форме с 19 по 25 мая. По данным объединения, во внутрипартийном предварительном голосовании приняли участие 3,5 млн избирателей.

Василий Алексеев