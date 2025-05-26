Взрыв газового баллончика внутри салона выбил заднее стекло автомобиля в Ижевске

Два автомобиля получили повреждения в результате взрыва баллончика для розжига в салоне одного из транспортных средств на улице в Ижевске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Хозяин Daewoo Nexia оставил его на заднем сидении автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Позже баллончик сдетонировал из-за высокой температуры в салоне. Из-за ударной волны вылетело заднее стекло автомобиля. Осколки повредили лакокрасочное покрытие припаркованной рядом машины.