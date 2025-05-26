С Белорецких тепловых сетей взыскали 83 млн рублей за поставку газа

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в арбитражном суде Башкирии добился взыскания с ООО «Белорецкие тепловые сети» (БТС) 83,3 млн руб. задолженности за поставку газа.

Из материалов дела следует, что задолженность образовалась с октября 2024-го по январь 2025 года. Претензия «Газпром межрегионгаз Уфа» осталась без ответа, что стало поводом для иска. В суде ответчик признал заявленные требования.

ООО «Белорецкие тепловые сети» зарегистрировано в 2014 году, поставляет тепло и горячую воду в Белорецк и ряд населенных пунктов возле города. Учредитель — МУП «Водоканал» (принадлежит районной администрации). По данным Rusprofile, в 2024 году убытки БТС составили 18 млн руб. при выручке 490 млн руб.

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» создано в 1998 году, поставляет природный газ потребителям в Башкирии (в том числе промышленным и коммунальным организациям), является дочерним предприятием Газпрома. По данным Rusprofile, в 2024 году компания получила 1,6 млрд руб. прибыли при выручке 66 млрд руб.

Идэль Гумеров