Правительство не поддержало новые ограничения для иностранных агентов

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании не поддержала законопроект о запрете на госфинансирование для молодежных объединений, включенных в реестр иностранных агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Авторы документа, депутаты Госдумы и сенаторы от ЛДПР, предложили дополнить список условий для получения детскими и молодежными объединениями государственной поддержки новым пунктом: эти организации не должны иметь статус иностранного агента, а в состав их руководящих органов не должны входить физические лица—иноагенты.

В проекте отзыва правительства отмечается, что «предложения по совершенствованию правового регулирования в части деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием, заслуживают внимания». Однако, по мнению правкомиссии, федеральный закон о контроле за деятельностью иноагентов «содержит исчерпывающий перечень ограничений», включая запрет на получение господдержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности, а также на осуществление просветительской деятельности в отношении несовершеннолетних. В связи с этим правительство данный законопроект не поддерживает, говорится в проекте отзыва.

Закон, запрещающий иноагентам осуществлять педагогическую и просветительскую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях, вступил в силу 21 апреля. Им также вводится запрет на включение некоммерческих организаций с иноагентским статусом в реестр социально ориентированных НКО.

Какую новую концепцию взаимоотношений с иноагентами предложил Минюст — в материале «Иноагентов перенесут из КоАП в УК».

Божена Иванова