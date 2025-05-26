Ярославскую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за подкуп

Постановлением мирового судьи ярославская коммерческая организация оштрафована на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По информации «Ъ-Ярославль», речь идет об ООО «ТСО-ИТМ», которое занимается механической обработкой металлических изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в 2022-2024 годах директор организации передал представителям ярославского промышленного предприятия 2,2 млн руб. в качестве коммерческого подкупа.

«Денежные средства передавались за способствование заключению договоров поставки деталей продукции, а также ускорение выплат по подписанным контрактам»,— уточняют в прокуратуре.

В итоге ярославский прокурор Климент Юрздицкий возбудил в отношении юрлица дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого был наложен штраф. Сейчас он выплачен в полном объеме.

Получателей денег, двух начальников подразделений ПАО «Автодизель», ранее признали виновными в мошенничестве, так как в действительности они не могли повлиять на заключение договоров. Они получили условные сроки. По иску прокуратуры в доход государства с них также взыскали размер полученных обманом средств — 2,2 млн руб.

Алла Чижова