Менеджеры «Автодизеля» обманули контрагента на два миллиона рублей

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор двум начальникам подразделений ПАО «Автодизель», которые признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Обвиняемым по делу проходил начальник управления обеспечения товарно-материальных ценностей Дирекции по логистике ПАО «Автодизель» Александр Смирнов. Как установил суд, он предложил директору компании-контрагента оказывать содействие в заключении договоров поставки продукции, ускорении выплат и поставок за ежемесячное вознаграждение в 100 тыс. руб. За год он получил от директора 1,3 млн руб.

Впоследствие в схему был включен и подчиненный Смирнова — начальник отдела обеспечения комплектующими изделиями Анатолий Звонарев. По мнению суда, Александр Смирнов опасался разоблачения со стороны Звонарева. Начальник отдела должен был помогать в создании видимости влияния на заключение договоров за половину незаконного вознаграждения. Таким образом подсудимые получили еще 900 тыс. руб.

«В судебном заседании подсудимые полностью признали вину в преступлении»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Суд пришел к выводу, что по должностным обязанностям руководители не могли влиять на реализацию контрактов, а руководство завода и так планировало долгосрочные отношения с этой компанией. Поэтому суд квалифицировал действия подсудимых как мошенничество. Смирнов получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Звонарев — 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. В доход государства с них также взыскали размер полученных обманом средств — 2,2 млн руб.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в суде, на момент вынесения приговора подсудимые продолжали работать на предприятии.

Алла Чижова